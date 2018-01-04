 Göztepe maçı 19.00’da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    maçı 19.00’da

    Göztepe maçı 19.00’da
    İkinci yarının ilk iki haftasında oynanacak maçların saatlerinde değişiklik yapıldı. Daha önce 19.30'da yapılacağı açıklanan sınavının 19.00'a alındığı TFF'nin sitesinden bildirildi. Yine Trabzonspor derbisinin başlama saati de 19.00 olarak değiştirildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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