 Kaptandan destek çağrısı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Kaptandan destek çağrısı

    Kaptandan destek çağrısı
    F.Bahçe Doğuş , Euroleague'de yarın oynayacakları Baskonia Vitoria maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu. "Deplasmanda oynadığımız maçı kazanmıştık ve burada da tekrardan bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz" diyen Melih, "Coşkulu bir taraftar olmasını diliyoruz. Onlar ne kadar coşkulu olursa biz de onlarla daha fazla savaşıyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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