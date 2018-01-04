 Fener’e bin 500 euro ceza – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Fener’e bin 500 euro ceza

    Fener’e bin 500 euro ceza
    THY 'de ilk devrenin son mücadelesinde Real Madrid'e 79-77 mağlup olan Doğuş'a ceza geldi. Euroleague yönetimi, karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kulübe bin 500 euro para cezası kesti.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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