 Fikstür ateş ediyor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Fikstür ateş ediyor

    Fikstür ateş ediyor

    Önünde zorlu bir periyot bulunan sarı-lacivertliler, bu süreçte ligin ilk 7 sırasında yer alan takımların 4’ü ile karşılaşacak. Üstelik bunların 3’ü derbi olacak ve deplasmanda oynayacak

    'de son 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp devre arasına 3. sırada giren Fenerbahçe sezonun ikinci devresine zorlu bir periyotla 'merhaba' diyecek. Sarı-lacivertli takım bu süreçte sırasıyla içeride Göztepe, deplasmanda Trabzonspor, içeride Gençlerbirliği, İstanbul derbisinde dışarıda Başakşehir, evinde Alanyaspor ile oynayacak; ardından da başka bir derbi mücadelesinde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta konuk olacak. Zorlu fikstürden en az hasarla ayrılıp zirve mücadelesini sürdürmek isteyen Kanarya, bu rakiplerle ilk devrede oynadığı maçlarda 2 yenilgi, 1 beraberlikle 7 puan kaybetmişti.

    İŞİ SIKI TUTACAKLAR
    Aykut Kocaman'ın talebeleri sonraki süreçte galibiyet serisi yakalayıp zirve ile farkı kapatmıştı. Bu kez aynı periyotta daha fazla puan toplamak isteyen Fenerbahçe'de teknik heyet işi sıkı tutmanın planlarını yapıyor.

    RAKİPLER DE ÇOK FORMDA
    Zorlu maçlardan ilki olan Göztepe ile sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalan Fener, ardından Trabzon ile aynı skoru paylaşmıştı. Gençlerbirliği zaferinden (2-1) sonra Başakşeher'e 3-2 kaybetmişti. Bu 3 ekip de gibi son haftalardaki performansları ile dikkat çekti. Göztepe devre arasına 4 galibiyet, 1 yenilgi ile girerken, Trabzonspor da son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle yükselişe geçti. Lider Başakşehir ise üst üste 2 kez kazanıp arayı moralli kapatmıştı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:21
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