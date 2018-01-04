Fikstür ateş ediyor
Önünde zorlu bir periyot bulunan sarı-lacivertliler, bu süreçte ligin ilk 7 sırasında yer alan takımların 4’ü ile karşılaşacak. Üstelik bunların 3’ü derbi olacak ve deplasmanda oynayacak
İŞİ SIKI TUTACAKLAR
Aykut Kocaman'ın talebeleri sonraki süreçte galibiyet serisi yakalayıp zirve ile farkı kapatmıştı. Bu kez aynı periyotta daha fazla puan toplamak isteyen Fenerbahçe'de teknik heyet işi sıkı tutmanın planlarını yapıyor.
RAKİPLER DE ÇOK FORMDA
Zorlu maçlardan ilki olan Göztepe ile sezonun ilk yarısında 2-2 berabere kalan Fener, ardından Trabzon ile aynı skoru paylaşmıştı. Gençlerbirliği zaferinden (2-1) sonra Başakşeher'e 3-2 kaybetmişti. Bu 3 ekip de Fenerbahçe gibi son haftalardaki performansları ile dikkat çekti. Göztepe devre arasına 4 galibiyet, 1 yenilgi ile girerken, Trabzonspor da son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle yükselişe geçti. Lider Başakşehir ise üst üste 2 kez kazanıp arayı moralli kapatmıştı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:21
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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