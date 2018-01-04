 Cristico’nun gelmesi zor – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Cristico’nun gelmesi zor

    Cristico’nun gelmesi zor
    Sol bek için adı ile anılan Zenit'li Domenico Cristico'nun transferinin zor olduğu belirtildi. Menajer Doğan Ercan, Cristico'nun Rus ekibinden sevilen ve istikrarlı bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Cristico çok iyi bir oyuncu. Sakatlık problemi yok. Zenit sözleşmesini uzatmak istiyor. Kabul eder diye düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:00
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