 Reto Ziegler, Dallas’ta – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , Dallas’ta

    Reto Ziegler, Dallas’ta
    Fenerbahçe'de 2011-13 yılları arasında 1.5 sezon forma giyen , ABD'nin Dallas takımına transfer oldu. MLS ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki İsviçreli defans oyuncusuyla anlaşmaya vardığını bildirdi. Detaylar açıklanmadı. Ziegler, son olarak İsviçre'nin Luzern ekibinde forma giyiyordu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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