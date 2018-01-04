 Türkiye’de mutluyum – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ’de mutluyum

    Türkiye’de mutluyum
    Yeni yıla Malaga'da giren 'nin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni'nin ayrılmaya niyeti yok... Eski kulübünü ziyaret eden 33 yaşındaki file bekçisi, "'ye giderek doğru karar vermişim. İstanbul'da çok mutluyum" dedi. Kameni, "Para için Türkiye'ye gittiği" iddiaları hakkında ise, "Hepimiz ailemizi ve geleceğimizi düşünmeliyiz" yorumunu yaptı. Kameni'nin yabancı kontenjanını boşaltmak için gönderilebileceği belirtiliyordu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:51
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