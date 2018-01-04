Son ihtimal Fares

Solbek takviyesi için kolları sıvayan ve pek çok isimle temasa geçen, son ihtimal olarak'i de listede tutuyor. Sarı-lacivertli kulübün gündemine ilk olarak geçtiğimiz hafta gelenfutbolcu için de piyasa araştırması yapan yöneticilerin'da pürüz çıkma olasılığı durumunda 21 yaşındaki oyuncunun kulübüile masaya oturacağı kaydedildi.Piyasa değericivarında olan Fares'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılabileceği gelen haberler arasında. Sol açık mevkiinde de görev yapan, alt yapısından beri forma giydiği Verona ile 101 maçta 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.'nda ise yalnızca 1 kez görev yapan oyuncu skora hiç katkı yapamadı.