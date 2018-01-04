Son ihtimal Fares
F.Bahçe, listesindeki sol bek adaylarında pürüz çıkması durumunda Verona’lı Mohamed Fares’e yönelecek 21 yaşındaki oyuncu için piyasa araştırmasına başlayan Kanarya’nın planı, satın alma opsiyonlu kiralama
Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Fares'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılabileceği gelen haberler arasında. Sol açık mevkiinde de görev yapan Fares, alt yapısından beri forma giydiği Verona ile 101 maçta 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Cezayir Milli Takımı'nda ise yalnızca 1 kez görev yapan oyuncu skora hiç katkı yapamadı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:30
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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