 Son ihtimal Fares – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Son ihtimal Fares

    Son ihtimal Fares

    F.Bahçe, listesindeki sol bek adaylarında pürüz çıkması durumunda Verona’lı ’e yönelecek 21 yaşındaki oyuncu için piyasa araştırmasına başlayan Kanarya’nın planı, satın alma opsiyonlu kiralama

    Sol bek takviyesi için kolları sıvayan ve pek çok isimle temasa geçen Fenerbahçe, son ihtimal olarak Mohamed Fares'i de listede tutuyor. Sarı-lacivertli kulübün gündemine ilk olarak geçtiğimiz hafta gelen Cezayirli futbolcu için de piyasa araştırması yapan yöneticilerin Kenedy, Aanholt ve Baba'da pürüz çıkma olasılığı durumunda 21 yaşındaki oyuncunun kulübü Hellas Verona ile masaya oturacağı kaydedildi.

    Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Fares'in satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılabileceği gelen haberler arasında. Sol açık mevkiinde de görev yapan Fares, alt yapısından beri forma giydiği Verona ile 101 maçta 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Cezayir Milli Takımı'nda ise yalnızca 1 kez görev yapan oyuncu skora hiç katkı yapamadı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:30
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