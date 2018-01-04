 Van Persie müjdesi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    müjdesi

    Van Persie müjdesi

    Hollandalı oyuncunun menajeri Feyenoord’un 1 milyon euro’luk teklifini iletti. Persie’den kurtulmak isteyen F.Bahçe öneriye sıcak bakıyor

    'de 'istenmeyen adam' konumundaki Robin van Persie ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Kees Vo s , dün 'da sarı-lacivertli yönetimle bir araya gelip Feyenoord'un teklifini iletti. Koos, yarım sezon için F.Bahçe'den 2 milyon 450 bin euro alan Persie'ye Feyenoord'un ancak 1 milyon euro verebileceğini iletti. Koos, sözleşmenin feshi için aradaki farkı Fenerbahçe'den istedi.

    PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
    Yeni transfer için yabancı kontenjanını açmak zorunda olan Fenerbahçe'nin bu öneriye sıcak baktığı ve tarafların prensip olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Bu gelişme 'nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe'te de yer aldı. Antalya kampına götürülmeyecek olan Persie'nin haftaya Feyenoord ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece 'nin de yeni transfer için önü açılacak.



    'ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'
    'nin menajeri , Hollanda basınına oyuncusunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kees Vos, "Van Persie'nin ikinci yarıda Fenerbahçe'de oynaması teorik olarak mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

    'ÖNÜMÜZDEKİ YOL AÇILACAK'
    Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında sorulan soruya, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Eğer Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüzdeki yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız" cevabını verdi.

    Mini Yorum: Musibet! / Emre BOL
    Son 6 aydır Robin Van Persie'nin bedeni İstanbul'da ruhu Hollanda'daydı.
    Yatarak para kazanmanın Oscar'ı verilse hiç şüphesiz onun hakkıydı! Nihayet menajeriyle görüşmeler başlamış. Artık yol ayrımına gelindi. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinin bize öğrettiği tek bir şey oldu.
    İsmi, ünvanı, kariyeri ne olursa olsun, adamakıllı sağlık kontrolünden geçirmeden oyuncu a-lın-maz!
    Bunu öğrenmek Fenerbahçe'ye çok pahalıya patladı. Ne diyelim;
    Bir musibet bin nasihatten evladır!
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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