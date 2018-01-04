Van Persie müjdesi
Hollandalı oyuncunun menajeri Feyenoord’un 1 milyon euro’luk teklifini iletti. Persie’den kurtulmak isteyen F.Bahçe öneriye sıcak bakıyor
PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI
Yeni transfer için yabancı kontenjanını açmak zorunda olan Fenerbahçe'nin bu öneriye sıcak baktığı ve tarafların prensip olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Bu gelişme Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe'te de yer aldı. Antalya kampına götürülmeyecek olan Persie'nin haftaya Feyenoord ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Böylece Fenerbahçe'nin de yeni transfer için önü açılacak.
'ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Van Persie'nin menajeri Kees Vos, Hollanda basınına oyuncusunun durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kees Vos, "Van Persie'nin ikinci yarıda Fenerbahçe'de oynaması teorik olarak mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.
'ÖNÜMÜZDEKİ YOL AÇILACAK'
Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında sorulan soruya, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Eğer Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüzdeki yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız" cevabını verdi.
Mini Yorum: Musibet! / Emre BOL
Son 6 aydır Robin Van Persie'nin bedeni İstanbul'da ruhu Hollanda'daydı.
Yatarak para kazanmanın Oscar'ı verilse hiç şüphesiz onun hakkıydı! Nihayet menajeriyle görüşmeler başlamış. Artık yol ayrımına gelindi. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinin bize öğrettiği tek bir şey oldu.
İsmi, ünvanı, kariyeri ne olursa olsun, adamakıllı sağlık kontrolünden geçirmeden oyuncu a-lın-maz!
Bunu öğrenmek Fenerbahçe'ye çok pahalıya patladı. Ne diyelim;
Bir musibet bin nasihatten evladır!
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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