Fenerbahçe'de flaş Van Persie gelişmesi
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Robin Van Persie'nin menajeri Kees Vos, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Vos, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple görüşeceklerini söyledi.
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı.
Kees Vos'un Persie hakkında açıklamaları şöyle:
"Van Persie'nin ikinci yarıda Fenerbahçe'de oynaması teorik olarak hala mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışacağız. Elbette Van Persie de bu süreçte profesyonel olarak Fenerbahçe kulübünde çalışmalarını sürdürecek."
VAN PERSİE FEYENOORD'A MI GİDİYOR?
Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında sorulan soruya, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Eğer Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüzdeki yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız." cevabını verdi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:53
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Toplam 10
Yorum
gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
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