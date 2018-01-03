 Fenerbahçe'de flaş Van Persie gelişmesi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'de flaş Van Persie gelişmesi

    <a href="/index/fenerbahce_571744627198?id=690944d6-08fa-4ca7-8ada-834a7ea06ab6" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de flaş Van Persie gelişmesi

    'de gözden çıkarılan 'nin menajeri Kees Vos, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Vos, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulüple görüşeceklerini söyledi.

    'nin Hollandalı yıldızı 'nin menajeri Kees Vos, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı.

    Kees Vos'un Persie hakkında açıklamaları şöyle:

    "Van Persie'nin ikinci yarıda 'de oynaması teorik olarak hala mümkün. Ancak henüz ortada hiçbir anlaşma yok. Yönetimle görüşerek her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm bulmaya çalışacağız. Elbette Van Persie de bu süreçte profesyonel olarak kulübünde çalışmalarını sürdürecek."

    VAN PERSİE FEYENOORD'A MI GİDİYOR?

    Kees Vos, Van Persie'nin Feyenoord'a transferi hakkında sorulan soruya, "Şu an için başka bir kulüp hakkında açıklama yapmayacağız. Eğer Fenerbahçe ile yollarımızı ayırırsak önümüzdeki yol açılacak. İyi bir karar vermek için görüşme yapacağız." cevabını verdi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:53
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