F.Bahçe'nin Antalya kampı yarın başlıyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.
Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3, ikinci Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 27 Aralık'ta TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yaptıkları Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra 8 günlük izne çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yarın saat 09.30'dan itibaren toplanmaya başlayacak olan Fenerbahçeli futbolcular, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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