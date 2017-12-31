 Yakaladı mı affetmiyorlar! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Yakaladı mı affetmiyorlar!

    Yakaladı mı affetmiyorlar!
    'net gol pozisyonu'nu değerlendirme konusunda da ligin en iyisi... Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda girdiği 36 net gollük pozisyonun 19'unda topu filelerle buluşturdu. Yüzde 52.8'lik oran yakalayan Kanarya ayrıca Bursaspor ve Başakşehir ile birlikte kornerden en fazla gol bulan (7 gol) takım oldu.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:04
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