 Salih Uçan : Mutluyum çünkü sahadayım – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    : Mutluyum çünkü sahadayım

    <a href="/index/salih-ucan?id=074bcf71-d183-4365-b8ab-e1df406ed983" class="" rel="tag">Salih Uçan</a> : Mutluyum çünkü sahadayım
    SİON'da kiralık oynayan , İsviçre'de mutlu olduğunu söyledi. Süper Lig'de gençlere fazla şans verilmediğini belirten Salih, "Sezon başında Aykut hoca ile konuştuk. Takımı oynayanlar üzerine kuracağını söyledi. Bana da 'Salih oynaman gerek' dedi ve Sion'u seçtim. İsviçre'de mutluyum, çünkü sahadayım, kendimi gösteriyorum, gol atıyorum, asist yapıyorum" dedi. Salih, şampiyonluk yarışı içinse, "Avcı, Terim, Kocaman, Güneş güzel bir lig olacak. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ama işi zor" yorumunu yaptı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Mutluyum çünkü sahadayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN