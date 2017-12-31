 Ayın basketbolcusu Melli – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Ayın basketbolcusu Melli

    Ayın basketbolcusu Melli

    Kanarya, Aralık ayında çıktığı 4 maçı kazanırken İtalyan yıldızı başroldeydi. attığı sayı kadar ribaund ve asistlere de büyük destek verdi

    FENERBAHÇE Doğuş, Basketbol Süper Ligi'nde bu ay müthiş bir grafik çizdi. Sarı- lacivertliler, Trabzonspor deplasmanında başladığı galibiyet serisini Yeşilgiresun Bld, TOFAŞ ve M.Uşak karşısında da sürdürdü. Kanarya'nın bu müthiş başarısında İtalyan forvet Nicolo Melli'nin payı büyük. 2.05'lik süper yıldız hem hücumda hem savunmada önemli katkı verdi.

    GİRESUN'A 16 SAYI ATTI
    KANARYA, Trabzonspor'u 119-90 yenerken 7 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Yeşilgiresun maçında rakip potaya 16 sayı gönderdi. 8 ribaunduyla da bir hayli etkiliydi. TOFAŞ'a ilk yenilgisini tattıran sarı-lacivertlilerde, Melli belki 4 sayıda kaldı ama 10 ribaund toplayarak dikkat çekti. Uşak galibiyetinde ise 9 sayı, 8 ribaund ile double-double'ın kıyısından döndü.

    Kalitesini gösterdi (Mini yorum: Selçuk Aydemir)
    Şampiyon takıma transfer olmak ve o takımda yer bulmak zordur. Melli sezon başında Fenerbahçe'de göze girmenin savaşını verdi. Basketbolda iyi bir takımın 4 numarası olmak çok fazla özellik gerektirir. Uzun olacaksın ama 5 numaraya göre daha atletik olacaksın, hem orta mesafe hem de dış şutun olacak. Ribaunt, blok derken her özellikten güçlü derecede sahip olman gerekir. İtalyan oyuncu Aralık ayında 8 maçta parkeye çıktı. sayı, asist ve ribaund istatistikleriyle Fenerbahçe kalitesinde olduğunu hepimize ispat etti. Tebrikler ...
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:08
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