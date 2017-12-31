Ayın basketbolcusu Melli
Kanarya, Aralık ayında çıktığı 4 maçı kazanırken İtalyan yıldızı başroldeydi. Nicolo Melli attığı sayı kadar ribaund ve asistlere de büyük destek verdi
GİRESUN'A 16 SAYI ATTI
KANARYA, Trabzonspor'u 119-90 yenerken 7 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Yeşilgiresun maçında rakip potaya 16 sayı gönderdi. 8 ribaunduyla da bir hayli etkiliydi. TOFAŞ'a ilk yenilgisini tattıran sarı-lacivertlilerde, Melli belki 4 sayıda kaldı ama 10 ribaund toplayarak dikkat çekti. Uşak galibiyetinde ise 9 sayı, 8 ribaund ile double-double'ın kıyısından döndü.
Kalitesini gösterdi (Mini yorum: Selçuk Aydemir)
Şampiyon takıma transfer olmak ve o takımda yer bulmak zordur. Melli sezon başında Fenerbahçe'de göze girmenin savaşını verdi. Basketbolda iyi bir takımın 4 numarası olmak çok fazla özellik gerektirir. Uzun olacaksın ama 5 numaraya göre daha atletik olacaksın, hem orta mesafe hem de dış şutun olacak. Ribaunt, blok derken her özellikten güçlü derecede sahip olman gerekir. İtalyan oyuncu Aralık ayında 8 maçta parkeye çıktı. sayı, asist ve ribaund istatistikleriyle Fenerbahçe kalitesinde olduğunu hepimize ispat etti. Tebrikler Nicolo Melli...
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:08
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
Ayın basketbolcusu Melli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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