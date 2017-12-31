 Sakarya coştu bir kere – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    coştu bir kere

    Sakarya coştu bir kere
    BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde 'yı 90-78'lik skorla geçti. Gaziantep ve G.Saray galibiyetleriyle art arda 3. kez kazandı. Eskişehir ise M.Uşak81-68 yenip serisini 5 maça çıkardı. Günün son maçında TOFAŞ, Dİ B.Çekmece'yi 92-88 yendi
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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