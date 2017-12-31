 Sarıca ilk 15 dakikaya dikkat çekti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Sarıca ilk 15 dakikaya dikkat çekti

    Sarıca ilk 15 dakikaya dikkat çekti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Doğuş'a 76-71 yenilen Sompo Japan'da başantrenör , maçın ilk 15 dakikasında oynadıkları kötü oyunun mağlubiyete sebep olduğunu söyledi.

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, "Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ederim. Olanakları iyi olan bir takıma karşı mücadele ettik. Çok değerli oyuncuları var, iyi oynadılar. İlk yarının 15 dakikasındaki kötü oyunumuz söz konusu olabilir ama her zaman kötü oynadığınız için kaybetmezsiniz. Fenerbahçe çok iyi takım. Son üç periyotta skorda dengeyi yakaladık. İlk baştaki farkı kapatmaya çalıştık. Fenerbahçe'ye karşı 20 sayı geriye düştüğünüzde yakalamak kolay olmuyor. Boş turnikeleri ve üçlükleri kaçırmamız kırılma anıydı." diye konuştu.

    Siyah-beyazlı oyuncu Jon Diebler da maça kötü başladıklarını ve farkın açılmasının ardından müsabakayı çevirmenin çok zor olduğunu ifade etti.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:31
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