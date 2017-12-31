 Çukurova’dan 145 sayı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Çukurova’dan 145 sayı

    Çukurova’dan 145 sayı
    KADINLAR 'nde Çukurova sahasında ağırladığı Bornovaspor'u 145-41'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Sonuçlar: Hatay BB-Beşiktaş: 74-71, Samsun- Mersin Belediye: 70-76, BOTAŞ- İstanbul Üni.: 66-50, AGÜ- Ormanspor: 56-70 Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ: 84-69.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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