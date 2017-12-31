 Potada dev derbi – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Potada dev derbi

    Potada dev derbi

    Yılın son gününde basketbolda Kartal ile F.Bahçe Doğuş karşılaşacak. Süper kapışma 13.00’te Akatlar’da olacak

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 2017 yılı geçen yılın finalistlerinin müthiş karşılaşmasıyla kapanıyor. 13.00'de Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Doğuş'u ağırlayacak. Kanarya 10 galibiyet, 2 yenilgi ile lider durumda bulunuyor. Kartal ise 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ile TOFAŞ'ın ardından 3. basamakta yer alıyor.

    ÜÇ SAKAT VAR
    BÜYÜK mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde Nikola Kalinic'in sakatlığı sürüyor. Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden başarılı oyuncu bugünkü derbisinde parkede yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda Semih Erden ile Maxim Mutaf'ın sakatlıkları sürüyor. Kartal bu iki oyuncusundan yoksun olarak sezonun son derbisine çıkacak. Maçı beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:58
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