Potada dev derbi
Yılın son gününde basketbolda Kartal ile F.Bahçe Doğuş karşılaşacak. Süper kapışma 13.00’te Akatlar’da olacak
ÜÇ SAKAT VAR
BÜYÜK mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde Nikola Kalinic'in sakatlığı sürüyor. Ayak bileğindeki sakatlığı devam eden başarılı oyuncu bugünkü Beşiktaş derbisinde parkede yer alamayacak. Siyah-beyazlılarda Semih Erden ile Maxim Mutaf'ın sakatlıkları sürüyor. Kartal bu iki oyuncusundan yoksun olarak sezonun son derbisine çıkacak. Maçı beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:58
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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