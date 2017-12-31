 Dışarıdan karavana! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Dışarıdan karavana!

    Dışarıdan karavana!
    LİGDE 17 haftada attığı 34 golle sezonun en golcü ikinci ekibi olan sarı-lacivertliler, buna rağmen bir konuda ise sınıfta kaldı. , sezonun ilk yarısında rakiplerini gole boğsa da ceza sahası dışından ligde tek bir gol dahi atamadı. Kanarya, söz konusu mücadelelerde 95 şutta 24 isabet sağlamasına karşın skoru değiştiremedi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:10
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