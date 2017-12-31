 5. sıraya geriledi – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    5. sıraya geriledi

    5. sıraya geriledi
    İlk yarısı tamamlanan THY Euroleague'de geçen sezonun şampiyonu F.Bahçe, devreyi 5. bitirdi. Son maçta Real Madrid'e yenilip toplamda 6. mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, 4. sırayı Zalgiris'e kaptırdı. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise Ergin Ataman yönetiminde ilk zaferini alıp toplamda 4 galibiyetle ligde 15. sırada bulunuyor.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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