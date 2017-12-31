 Hacıbekir anıldı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Hacıbekir anıldı

    Hacıbekir anıldı
    Eski Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir, vefatının 43. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı'nda, Fenerbahçeliler Derneğinin (FeDer) "Vefalı Taraftar" projesi kapsamında organize ettiği anma törenine, Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay ile FeDer üyeleri katıldı. Anma töreni okunan dualarla sona erdi.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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