 İleriye kamp kurdu! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    İleriye kamp kurdu!

    İleriye kamp kurdu!

    Defansif oynamakla eleştirilen Kocaman yönetimindeki F.Bahçe, Süper Lig’in ilk yarısında rakip yarı sahada en yüksek pas yüzdesine (yüzde 78) sahip takım oldu

    Futbol kamuoyundaki genel görüş 'ın takımlarını defans ağırlıklı oynattığı yönünde... Ancak istatistikler tersini söylüyor. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ilk devre boyunca rakip yarı sahada pas yüzdesi en yüksek takım oldu. Sarı-lacivertliler, geride kalan 17 karşılaşmada rakip yarı alanda yüzde 78 topla oynama oranı yakalayarak, ilk sırada yer aldı. Kanarya'yı önde tutan isimse Josef de Souza oldu. Kocaman'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi, ilk yarının en fazla top kapan (26 kez) oyuncusu durumunda... Brezilyalı ön liberonun kazandığı toplar, takımının rakip yarı alanda kalmasını ve hücuma devam etmesini sağladı. İlk yarıda ligde sadece sarı kart cezasıyla bir maç kaçıran Josef, görev yaptığı 16 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:32
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