 Erdi’ye Roma’da sahte para şoku – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Erdi’ye Roma’da sahte para şoku

    Erdi’ye Roma’da sahte para şoku
    SEZON başında G.Birliği'ne kiralanan Erdi Şehit tatil için gittiği Roma'da ilginç bir olay yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, yağmur nedeniyle sokak satıcısından 2 şemsiye aldı. Satıcı, Erdi'nin ödediği 50 euro'nun para üstü olarak 30 euro verdi. Para üstünün sahte olduğunu söyleyen Erdi şikayette bulundu. Olay yerine gelen İtalyan polisi, satıcıyı karakola götürdü.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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