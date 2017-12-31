Erdi’ye Roma’da sahte para şoku

SEZON başında G.Birliği'ne kiralanan Erdi Şehit tatil için gittiği Roma'da ilginç bir olay yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, yağmur nedeniyle sokak satıcısından 2 şemsiye aldı. Satıcı, Erdi'nin ödediği 50 euro'nun para üstü olarak 30 euro verdi. Para üstünün sahte olduğunu söyleyen Erdi şikayette bulundu. Olay yerine gelen İtalyan polisi, satıcıyı karakola götürdü.