 Valbuena ve Soldado zirvede – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Valbuena ve Soldado zirvede

    Valbuena ve Soldado zirvede
    SEZONUN ilk devresinde 12 farklı futbolcusu gol atan , Süper Lig'de bu alanda zirveye yerleşti. Sarılacivertli takımda özellikle orta saha oyuncuları skora büyük etki etti. Ayrıca Soldado ve Valbuena da golleriyle ilginç bir istatistik yakaladı. İki futbolcu attıkları 3'er golle oyuna yedekten gelip en fazla gol katkısı yapan isimler oldular.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:32
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