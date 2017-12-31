 W.Bromwich yine kapıda – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    W.Bromwich yine kapıda

    W.Bromwich yine kapıda
    WEST Bromwich'in Josef de Souza aşkı sürüyor. Sezon başında da Brezilyalı oyuncuya teklif yapan ancak daha sonra PSG'den Krychowiak'ı kiralayan İngiliz ekibinin, Polonyalının performansından memnun kalmadığı ve devre arasında Josef için tekrar 'nin kapısını çalacağı belirtildi.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:26
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