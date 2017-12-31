Ajandası yüklü

Devre arası kampı için 5 Ocak'ta toplanacak olan F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman tatilde de mesaiye devam ediyor. Sarı-lacivertli çalıştırıcı bir yandan takımı zorlu ikinci yarıya nasıl hazırlayacağının planlarını yaparken, bir yandan da transfer ve ayrılacak oyuncularla ilgili gelişmeleri takip ediyor. Mehmet Ekici ve Eljif Elmas'ı ikinci yarıda kadroya katarak takım içinde rekabeti artırmayı hedefleyen Kocaman, biri sol beke olmak üzere 2 de transfer yaparak güçlenmeyi hesaplıyor. Robin van Persie'yi gözden çıkaran Kocaman'ın kontenjanda yer açılması için Fernandao ile Kameni'nin de gitmelerine izin vereceği belirtiliyor. Formu yükselen Aatıf'ın ise takımda tutulması bekleniyor. Oyuncuların kamptaki performansı ve gelecek teklifler transferde rotayı belirleyecek.