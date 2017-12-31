 Yine Sturridge! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yine Sturridge!

    Yine Sturridge!

    Transfermarket.web sitesi, Southampton’un kiralamak istediği 28 yaşındaki yıldızı sarı-lacivertli kulübün de izlediğini belirtti. Sturridge’nin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istediği bildirildi

    İngiliz 'TRANSFERmarketWEB' sitesi, Southampton'un sezon sonuna kadar kiralamak istediği Daniel Sturridege ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini yazdı. 28 yaşındaki yıldızın Liverpool'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılırken, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği vurgulandı. Stoke City, Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın da golcü oyuncu için devrede olduğu ifade edildi.

    132 MAÇTA 64 GOL VE 23 ASiST
    BEIN Sports'un Fransa edisyonu da daha önce Fenerbahçe'nin 'ye talip olduğunu yazmıştı. 28 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Premier Lig'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 9 maçta 431 dakika sahada kalırken, 2 gol 1 asistlik verim sağladı. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüken siyahi oyuncu, 5 sezondur görev yaptığı Merseyside temsilcisi Liverpool'da toplamda ise 132 maçta 64 kez fileleri sarsıp, 23 asist gerçekleştirdi.

    KANATTA DA OYNAYABiLiYOR
    Kari yerinde Manchester City ve Chelsea formaları da giyen Daniel Sturridge'nin asıl mevkisi santrfor. Ancak kanatlarda da görev yapabiliyor. Liverpool'da bugüne kadar 23 asist yapması da gol atmak kadar attırmayı da sevdiğinin göstergesi.

    Transferde önceliği sol beke veren Fenerbahçe'nin Sturridge'yi 'sürpriz'de tuttuğu belirtiliyor. Öncelikle kontenjanda yer açması gereken sarılacivertlilerin, Van Persie ve Fernandao'nun ikisini birden göndermesi halinde forvete takviye olarak Sturridge için kiralama teklifi yapabileceği bildirildi

    Bu ligin üstünde
    28 yaşında 1.88 boyundaki Sturridge, kanatta da oynayabilen bir santrfor. Eski menajeri Rodgers onu '9,5 numara' olarak tanımlamıştı. Çok hareketli bir oyuncu. Dribling yeteneği ve çabukluğu, onu durdurulması zor hale getiriyor. Çalım yeteneği de üst düzey. Çok sert şutlar atabiliyor, takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayabiliyor. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla da fazla sayıda golü var. En büyük handikabı sık yaşadığı sakatlık sorunları. Ama kronik bir sakatlığı yok. Genel anlamda Süper Lig'in üstünde bir kaliteye sahip.
    Mini yorum Rıdvan Aksu

    DANİEL STURRİDGE KİMDİR

    Doğum tarihi: 1 Eylül 1989
    Doğum yeri: Birmingham, İngiltere
    Boy: 1.88 m.

    PROFESYONEL KARİYERİ

    Yıl Takım Maç Gol
    2008 Man. City 24 6
    2009-13 Chelsea 96 24
    2011 Bolton (kir).) 12 8
    2013- Liverpool 132 64
    2013- Milli Takım 26 8
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yine Sturridge! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN