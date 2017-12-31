Yine Sturridge!
Transfermarket.web sitesi, Southampton’un kiralamak istediği 28 yaşındaki yıldızı sarı-lacivertli kulübün de izlediğini belirtti. Sturridge’nin direkt oynayacağı bir takıma gitmek istediği bildirildi
132 MAÇTA 64 GOL VE 23 ASiST
BEIN Sports'un Fransa edisyonu da daha önce Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge'ye talip olduğunu yazmıştı. 28 yaşındaki İngiliz forvet, bu sezon Premier Lig'de sadece 5'i ilk 11'de olmak üzere 9 maçta 431 dakika sahada kalırken, 2 gol 1 asistlik verim sağladı. Piyasa değeri 20 milyon euro olarak gözüken siyahi oyuncu, 5 sezondur görev yaptığı Merseyside temsilcisi Liverpool'da toplamda ise 132 maçta 64 kez fileleri sarsıp, 23 asist gerçekleştirdi.
KANATTA DA OYNAYABiLiYOR
Kari yerinde Manchester City ve Chelsea formaları da giyen Daniel Sturridge'nin asıl mevkisi santrfor. Ancak kanatlarda da görev yapabiliyor. Liverpool'da bugüne kadar 23 asist yapması da gol atmak kadar attırmayı da sevdiğinin göstergesi.
Transferde önceliği sol beke veren Fenerbahçe'nin Sturridge'yi 'sürpriz'de tuttuğu belirtiliyor. Öncelikle kontenjanda yer açması gereken sarılacivertlilerin, Van Persie ve Fernandao'nun ikisini birden göndermesi halinde forvete takviye olarak Sturridge için kiralama teklifi yapabileceği bildirildi
Bu ligin üstünde
28 yaşında 1.88 boyundaki Sturridge, kanatta da oynayabilen bir santrfor. Eski menajeri Rodgers onu '9,5 numara' olarak tanımlamıştı. Çok hareketli bir oyuncu. Dribling yeteneği ve çabukluğu, onu durdurulması zor hale getiriyor. Çalım yeteneği de üst düzey. Çok sert şutlar atabiliyor, takım arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayabiliyor. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ ayağıyla da fazla sayıda golü var. En büyük handikabı sık yaşadığı sakatlık sorunları. Ama kronik bir sakatlığı yok. Genel anlamda Süper Lig'in üstünde bir kaliteye sahip.
Mini yorum Rıdvan Aksu
DANİEL STURRİDGE KİMDİR
Doğum tarihi: 1 Eylül 1989
Doğum yeri: Birmingham, İngiltere
Boy: 1.88 m.
PROFESYONEL KARİYERİ
Yıl Takım Maç Gol
2008 Man. City 24 6
2009-13 Chelsea 96 24
2011 Bolton (kir).) 12 8
2013- Liverpool 132 64
2013- Milli Takım 26 8
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:36
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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