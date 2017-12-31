Criscito’da sona doğru
Sarı-lacivertli kulüp, Zenit’in İtalyan sol bekini ikna etti. Transfer yılbaşından sonra resmiyete dökülecek
Uzun süre İngiltere Premier Lig ve Brezilya'da sol bek arayışlarını sürdüren, daha sonra sürpriz bir şekilde Rusya pazarına yönelen Fenerbahçe, Domenico Criscito ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertlilerin transfere son noktayı koymak için Zenit forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile kalan detayları konuşacağı ve transferin birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşacağı bildirildi. Fenerbahçe'nin sezon sonunda Rus ekibiyle sözleşmesi biten Criscito için makul seviyede bonservis bedeli ödeyeceği, bu konuda da herhangi bir pürüzün olmadığı öğrenildi.
MANCİNİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
2011'den bu yana Zenit forması giyen Domenico Cristico, teknik direktör Roberto Mancini'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor… İtalyan çalıştırıcı, bu sezon Rusya Premier Lig'de vatandaşına 20 maçın tamamında 11'de görev verdi. Criscito tüm karşılaşmalarda 90 dakikada görev yaptı.(Sabah)
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:48
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Favori Balotelli
Toplam 16
Yorum
anlamaz ben Bu oyuncuda bir problemvar galiba Gol atiyor sevinmiyor surata bak sanki birine saldirmak istiyor
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Yine Sturridge!
Toplam 1
Yorum
fb eger doruysa fenerde çok iş yapabilecek uzun zaman sonra gelmiş en iyi forvetimiz olabilir.süer lige damga vurur.
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Gümüş'e karşılık Aziz Behich
Toplam 2
Yorum
Mehmet Sinan Gümüş'ümü yollayacaksınız aklnıızı başınıza alın!
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