İşte perde arkası! İpini kendi çekti

Sezon başında her şey çok güzeldi. Milli Takım'da olduğu için Fenerbahçe kampına normalden geç katılma hakkı olan Ozan, Kocaman'ın gelişinin kendisi adına yeni bir başlangıç olduğunu göstermek adına tatilini yarıda kesip çalışmaya başladı. Hep fazla kilolarıyla ve gelişim göstermemesiyle eleştirildi. Bunun önüne geçebilmek için evinin garajını spor salonu haline getirdi. Özel hoca tutarak ekstra antrenman yaptı.



KOCAMAN'DAN FORMAYI KAPTI

Kocaman da Ozan'ı Avrupa'da oynanan 4 maçın tamamında, ligdeki ilk 11 maçın da 9'unda sahaya sürdü. Takımına 3 golle katkı verdi. Ancak Osmanlı maçı 23 yaşındaki oyuncu için kırılma noktası oldu. 1-1 sona eren mücadele teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifa noktasına getirdi. Kocaman'ın 'Gereğini yapacağım' açıklamasının ardından Ozan, Milli Takım kampına gitti. Döndüğünde hocası, Osmanlı maçındaki hatalarını izleterek anlattı.

11'DEN UZAKLAŞINCA GERİYE DÜŞTÜ

Bu nedenle kendisini Sivas mücadelesinde yedek bırakacağını söyledi. Ozan, 11'den uzaklaştığını hissettikçe, konsantrasyonunu kaybetti. Milli futbolcunun "İsyan edenler sahada, bizim sesimiz çıkmadığı için kulübedeyiz" diyerek, Kocaman'ın hak etmediği halde Mehmet'e formayı verdiği yönünde söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

'BENİ OYUNDAN ÇIKAR DER' GİBİ...

Kocaman, memnun olmadığı Ozan'ı gençlerin de şans bulduğu Adana Demirspor ile oynanan kupa ilk maçında kadroya almadı. Son şans olarak ise Adana Demirspor rövanşında 11'de sahaya sürüldü. Ancak teknik heyetten "Ozan, 'beni oyundan çıkarın' der gibiydi. Gün geçtikçe takımdan ve hocadan uzaklaşıyor" yorumu geldi.

MENAJERİNDEN KULÜP BULMASI İSTENDİ

İstanbulspor maçının 89. dakikasında tribünün bir bölümünden 'Ozan Tufan oley' tezahüratı yükseldi. Yönetim katında bu tezahüratın Ozan tarafından yaptırıldığı şeklinde bir algı oluştu. Maçtan birkaç saat sonra, magazin medyası tarafından gece fotoğraflarının çekilmesiyle düğmeye basıldı. Antalya kampına davet edilmeyen yıldız futbolcu için menajerinden kulüp bulması istendi. (Sabah)