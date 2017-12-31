 İşte perde arkası! İpini kendi çekti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İşte perde arkası! İpini kendi çekti

    İşte perde arkası! İpini kendi çekti

    Topal’ı kastederek, “İsyan edenler sahada, biz sesimiz çıkmadığı için kulübedeyiz” dediği ileri sürülen genç oyuncuya , kupadaki maçının rövanşında son bir şans verdi. Ancak bu şansı da bozuk para gibi harcadı

    Sezon başında her şey çok güzeldi. 'da olduğu için kampına normalden geç katılma hakkı olan Ozan, Kocaman'ın gelişinin kendisi adına yeni bir başlangıç olduğunu göstermek adına tatilini yarıda kesip çalışmaya başladı. Hep fazla kilolarıyla ve gelişim göstermemesiyle eleştirildi. Bunun önüne geçebilmek için evinin garajını spor salonu haline getirdi. Özel hoca tutarak ekstra antrenman yaptı.

    KOCAMAN'DAN FORMAYI KAPTI
    Kocaman da Ozan'ı Avrupa'da oynanan 4 maçın tamamında, ligdeki ilk 11 maçın da 9'unda sahaya sürdü. Takımına 3 golle katkı verdi. Ancak Osmanlı maçı 23 yaşındaki oyuncu için kırılma noktası oldu. 1-1 sona eren mücadele teknik direktör 'ı istifa noktasına getirdi. Kocaman'ın 'Gereğini yapacağım' açıklamasının ardından Ozan, Milli Takım kampına gitti. Döndüğünde hocası, Osmanlı maçındaki hatalarını izleterek anlattı.

    11'DEN UZAKLAŞINCA GERİYE DÜŞTÜ
    Bu nedenle kendisini mücadelesinde yedek bırakacağını söyledi. Ozan, 11'den uzaklaştığını hissettikçe, konsantrasyonunu kaybetti. Milli futbolcunun "İsyan edenler sahada, bizim sesimiz çıkmadığı için kulübedeyiz" diyerek, Kocaman'ın hak etmediği halde Mehmet'e formayı verdiği yönünde söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

    'BENİ OYUNDAN ÇIKAR DER' GİBİ...
    Kocaman, memnun olmadığı Ozan'ı gençlerin de şans bulduğu ile oynanan kupa ilk maçında kadroya almadı. Son şans olarak ise Adana Demirspor rövanşında 11'de sahaya sürüldü. Ancak teknik heyetten "Ozan, 'beni oyundan çıkarın' der gibiydi. Gün geçtikçe takımdan ve hocadan uzaklaşıyor" yorumu geldi.

    MENAJERİNDEN KULÜP BULMASI İSTENDİ
    İstanbulspor maçının 89. dakikasında tribünün bir bölümünden ' oley' tezahüratı yükseldi. Yönetim katında bu tezahüratın Ozan tarafından yaptırıldığı şeklinde bir algı oluştu. Maçtan birkaç saat sonra, magazin medyası tarafından gece fotoğraflarının çekilmesiyle düğmeye basıldı. kampına davet edilmeyen yıldız futbolcu için menajerinden kulüp bulması istendi. (Sabah)

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 08:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte perde arkası! İpini kendi çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN