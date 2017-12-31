Kocaman: Hedefimize yakın bitirdik

Kocaman taraftarlarına sağlıklı ve barış dolu bir yıl dileyerek sözlerine başlarken, deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Genel olarak dalgalı bir seyir izledik. Beklentiler açısından bakılırsa; yeni bir takım ve son birkaç senenin getirdiği birtakım sıkıntıların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman, sezon başının biraz sıkıntılı geçmesi çok muhtemel gözüküyordu. Bu duruma fikstürü de ilave etmek lazım. Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş kadrolara sahip 4 takımla da ilk 9 hafta içinde oynamak; yeni oyuncu grubu, yeni antrenör, var olan sıkıntılar, yeni bir oyun düzeni oluşturma gayreti içinde olan Fenerbahçe açısından dediğim gibi sezon başının sıkıntılı olması muhtemeldi. Ancak aldığımız sonuçlara bakıldığında; beklenenden biraz daha sıkıntılı geçtiğini söyleyebilirim. 9. haftadan sonra Galatasaray maçıyla beraber toparlanma başladı. Galatasaray maçından sonra oynadığımız Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarındaki beklenmedik skorlar bizi çok geriye attı fakat daha sonraki kalan 6 maçta yakaladığımız olması gereken normale doğru dönüş; 5 galibiyet, 1 beraberlik gibi iyi olmasa da fena olmayacak bir seriyle üst sıralara tutunmaya başladık. Hatta son haftaya lider girebilme umuduyla girdik. Şunu söylemem gerekiyor; Konyaspor beraberliği bu seri içinde yine beklenmedik bir skor oldu. Dalgalı bir seyirdi ancak ilk yarıyı sezon başındaki tahminlerime yakın bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim."



"KAMPTAKİ AMACIM BOL TEKRARLA EZBERLERİMİZİ KUVVETLENDİRMEK"

Devre arası kampı ile ilgili konuşan Kocaman, "Antalya kampı yaklaşık 7-8 günlük bir kamp olacak. Buradaki temel amacımız; önce arada iyi bir dinlenme ve ardından verimli bir çalışma ortamı sağlamak olacak. Ana ağırlığımız daha çok takımda artık nispeten biraz daha diyebileceğim –tamamını yakalamak kolay olmayacak, biraz daha zaman gerekecek- özellikle ezbere yapılması gereken; oyunun başlangıcı, çıkış yerleri, oyunu nereye doğru götürmek istediğimiz adına biraz daha ezbere yapılması gereken şeylerin tekrarıyla geçecek. İkinci yarıda özellikle ilk yarıdaki oyunu kontrol etme becerimizin yanına biraz daha etkili ofansif aksiyonları yerleştirmek zorundayız. Bunun üzerine de eğilmeye çalışacağız. Antalya kampındaki en büyük arzum; bol tekrarla ezberlerimizi kuvvetlendirmek" dedi.