 En’ler Aslan’da – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    En’ler Aslan’da

    En’ler Aslan’da
    bu sezon rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (429) takım durumunda...

    Beşiktaş ile birlikte ligin ilk devresinin en çok isabetli şut atan (96) takımı oldu.

    , pozisyonları gole çevirme oranında Bursaspor'un ardından % 20.33 ile ikinci sırada bulunurken % 59.13 ile de topla oynama yüzdesinde 2. sırada

    Sarı-kırmızılılar ceza sahası dışından gol (6), orta sayısı (87), toplam şut (238) kategorilerinde 18 takım içinde 2. basamakta kendine yer

    ayrıca 7159 pas ile ilk devrenin en çok isabetli pas yapan 3. takımı oldu.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En’ler Aslan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN