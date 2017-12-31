En’ler Aslan’da
Beşiktaş ile birlikte ligin ilk devresinin en çok isabetli şut atan (96) takımı oldu.
Galatasaray, pozisyonları gole çevirme oranında Bursaspor'un ardından % 20.33 ile ikinci sırada bulunurken % 59.13 ile de topla oynama yüzdesinde 2. sırada
Sarı-kırmızılılar ceza sahası dışından gol (6), orta sayısı (87), toplam şut (238) kategorilerinde 18 takım içinde 2. basamakta kendine yer
Galatasaray ayrıca 7159 pas ile ilk devrenin en çok isabetli pas yapan 3. takımı oldu.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:44
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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