İlk 3 yolcu belli oldu
Kaleci Carrasso, Emrah ve Tarık’la yollar ayrılacak
Sezon başında bonservisi elinde olduğu için kadroya katılan Fransız file bekçisi garanti 600 bin euro'ya imza atmıştı. Yarı parasını alan Carrasso ile anlaşılarak yollar ayrılacak.
Fatih Terim'in olumsuz rapor verdiği Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'dan da kulüp bulmaları istendi. İki oyuncunun 1.5'ar yıl daha sözleşmeleri var. Talipleri olan Emrah'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Ancak Tarık'ın Galatasaray'dan aldığı yüksek ücret nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği ifade edildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:47
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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