 İlk 3 yolcu belli oldu – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İlk 3 yolcu belli oldu

    İlk 3 yolcu belli oldu

    Kaleci Carrasso, Emrah ve Tarık’la yollar ayrılacak

    Takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı. Yeni sol beke yer açmak için öncelikle kaleci Cedric Carrasso'nun sözleşmesi feshedilecek.

    Sezon başında bonservisi elinde olduğu için kadroya katılan Fransız file bekçisi garanti 600 bin euro'ya imza atmıştı. Yarı parasını alan Carrasso ile anlaşılarak yollar ayrılacak.

    'in olumsuz rapor verdiği Emrah Başsan ile Tarık Çamdal'dan da kulüp bulmaları istendi. İki oyuncunun 1.5'ar yıl daha sözleşmeleri var. Talipleri olan Emrah'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Ancak Tarık'ın 'dan aldığı yüksek ücret nedeniyle sıkıntı yaşanabileceği ifade edildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:47
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