 İki adaylı seçim – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    İki adaylı seçim

    İki adaylı seçim

    Yeni Malatya maçı sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştı. Özbek ve Cengiz dün hazırladıkları listeleri Divan Kuruluna sundu. Gözler seçim çalışmalarına çevrildi

    Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı sonrası taşlar yerinden oynamıştı. Teknik direktör İgor Tudor ile yollar ayrılırken başkan ve yönetimi sürpriz bir kararla olağanüstü seçim kararı da almıştı. Dün adaylık başvuruları için son gündü. Saat 18.00'e kadar mevcut başkan ile başvuru yaptı. İki aday listelerini Divan Kurulu'na teslim ettiler. Divan Kurulu Başkanı , GS TV'de canlı yayına katılıp iki başkan adayının listelerini duyurdu.

    RENK SEÇİMİ 8 OCAK'TA
    DİVAN Kurulu Başkanı , iki başkan adayının sunduğu listelerdeki isimlerin üyelik süresini, disiplin durumlarını ve aidat ödeme kontrollerini yaptıklarını belirtti. Aktar "Yaptığımız kontrollerin ardından iki başkanın hazırladığı yönetim kurulu listelerindeki isimlerde bir probleme rastlanmadı. Biz de kamuoyuna duyurduk" dedi. Aktar, seçim süreciyle ilgili ise şunları söyledi: "Ayın 13'ünde yeterli çoğunluk genelde olmaz. Ama biz bu tarihten 5 gün önce renk seçimi yapacağız. İki aday stadımızda saat 18.00'de yarışacakları renkleri seçecekler. Ardından ayın 20'sinde 37. başkanımızı seçeceğiz"


    CENGİZ'İN LİSTESİ
    ASIL ÜYELER
    CELAL AÇAR
    A.SABRİ ŞENKAL
    ACAR BALTAŞ
    NEJAT GÜNEY
    OKAN BÖKE
    ADİL ARABOĞLU
    EMRE ERDOĞAN
    CENK SOYER
    H.HÜSEYİN TOPRAK
    A.ÜNAL ÇEVİKÖZ

    YEDEK ÜYELER
    MAHMUT RECEVİK
    M.ÖMER CANSEVER
    DİNÇ ÜNER
    EROL ÖZMANDIRACI
    ARİF BADUR
    ?

    ÖZBEK'İN LİSTESİ
    ASIL ÜYELER
    ÖZKAN OLCAY
    OSMAN KOCAMAN
    NASUHİ SEZGİN
    MEHMET DEDEOĞLU
    CAN TOPSAKAL
    AHMET CEBECİ
    İSMAİL SARIKAYA
    MURAT ATAY
    URAL AKÜZÜM
    ALİ YÜCE

    YEDEK ÜYELER
    MEHMET ONULTAN
    CEVAT GENÇ
    BURÇİN ASLAN
    SERDAL KOÇ
    OZAN ORAL
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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