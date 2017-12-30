İki adaylı seçim
Yeni Malatya maçı sonrası Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştı. Özbek ve Cengiz dün hazırladıkları listeleri Divan Kuruluna sundu. Gözler seçim çalışmalarına çevrildi
RENK SEÇİMİ 8 OCAK'TA
DİVAN Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki başkan adayının sunduğu listelerdeki isimlerin üyelik süresini, disiplin durumlarını ve aidat ödeme kontrollerini yaptıklarını belirtti. Aktar "Yaptığımız kontrollerin ardından iki başkanın hazırladığı yönetim kurulu listelerindeki isimlerde bir probleme rastlanmadı. Biz de kamuoyuna duyurduk" dedi. Aktar, seçim süreciyle ilgili ise şunları söyledi: "Ayın 13'ünde yeterli çoğunluk genelde olmaz. Ama biz bu tarihten 5 gün önce renk seçimi yapacağız. İki aday stadımızda saat 18.00'de yarışacakları renkleri seçecekler. Ardından ayın 20'sinde 37. başkanımızı seçeceğiz"
CENGİZ'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
CELAL AÇAR
A.SABRİ ŞENKAL
ACAR BALTAŞ
NEJAT GÜNEY
OKAN BÖKE
ADİL ARABOĞLU
EMRE ERDOĞAN
CENK SOYER
H.HÜSEYİN TOPRAK
A.ÜNAL ÇEVİKÖZ
YEDEK ÜYELER
MAHMUT RECEVİK
M.ÖMER CANSEVER
DİNÇ ÜNER
EROL ÖZMANDIRACI
ARİF BADUR
?
ÖZBEK'İN LİSTESİ
ASIL ÜYELER
ÖZKAN OLCAY
OSMAN KOCAMAN
NASUHİ SEZGİN
MEHMET DEDEOĞLU
CAN TOPSAKAL
AHMET CEBECİ
İSMAİL SARIKAYA
MURAT ATAY
URAL AKÜZÜM
ALİ YÜCE
YEDEK ÜYELER
MEHMET ONULTAN
CEVAT GENÇ
BURÇİN ASLAN
SERDAL KOÇ
OZAN ORAL
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
İki adaylı seçim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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