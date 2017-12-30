Albayrak olmadı
‘Sevilen yöneticinin’ Özbek’in listesine girip girmeyeceği merak konusuydu. Yapılan görüşmelerin ardından ismi listede yer almadı
Eski yönetimden 7 kişi ile devam
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek yeni dönem listesini sundu. Özbek mevcut yönetiminden 7 kişi ile yola devam kararı aldı. Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Murat Atay, Ali Yüce ve Burçin Arslan seçilmeleri halinde yeni yönetimde de yer alacak.
Can Topsakal'a sanal tepki var
Başkan Dursun Özbek'in yenilediği yönetiminde Can Topsakal'ın olup olmayacağı da belirsizdi. Sezon başı Fatih Terim'in gelmemesi için "üst akıl" Mircea Lucescu projesini ortaya atan, İgor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından ise Fransız hocaları öneren Topsakal yeni yönetimde de yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'e soğuk bakan Topsakal'ın listede yer bulmasından rahatsız oldu.
Liseden 11 kişi
Galatasaray'daki meşhur liseli-lisesiz sohbeti bu seçimde de konuşulacak gibi... Dursun Özbek'in açıkladığı 15 kişilik listeden 11'i Galatasaray Lisesi mezunu.
4. Terim döneminde 3. kez Özkan Olcay
Aslan'da başkan Dursun Özbek'in hazırladığı yeni yönetim kurulu listesinde Özkan Olcay ismi göze çarpıyor. Olcay, 4. Fatih Terim döneminde 3. kez yöneticilik yapacak. 83 yaşındaki Olcay, yeni yönetimin en tecrübeli ismi. Dursun Özbek'in listesindeki en genç isim 25 yaşındaki Ozan Oral.
Muhalefet yine ortada yok
Sarı-kırmızılı taraftarlar daha adil bir seçim için muhalefetten başkan Dursun Özbek'e karşı güçlü bir isim çıkarmasını beklediler. Ancak Faruk Süren, Adnan Polat, Ali Dürüst, Burak Elmas, Fatih Altaylı, Adnan Öztürk gibi sık sık mevcut yönetimi eleştiren isimlerin Galatasaray'ın bu zorlu döneminde ellerini taşın altına sokmamaları eleştirildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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