 Albayrak olmadı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Albayrak olmadı

    Albayrak olmadı

    ‘Sevilen yöneticinin’ Özbek’in listesine girip girmeyeceği merak konusuydu. Yapılan görüşmelerin ardından ismi listede yer almadı

    kulisleri dün bir hayli hareketliydi... Gözlerin üzerine çevirili olduğu isimlerden biri olan Abdürrahim Albayrak ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Albayrak'ın sabah saatlerinde yeni yönetimde olacağı söylentisi taraftarları heyecanlandırdı. Ancak ilerleyen saatlerde rüzgar tersine döndü. Listelerin verilmesine kısa bir süre kala sevilen idarecinin Dursun Özbek'in listesinde bulunmayacağı ortaya çıktı. Albayrak'ın teknik direktör Fatih Terim ile birlikte görev yaptığı sezonlarda büyük başarılara koşmuştu.

    Eski yönetimden 7 kişi ile devam
    Galatasaray'da başkan Dursun Özbek yeni dönem listesini sundu. Özbek mevcut yönetiminden 7 kişi ile yola devam kararı aldı. Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Murat Atay, Ali Yüce ve Burçin Arslan seçilmeleri halinde yeni yönetimde de yer alacak.

    Can Topsakal'a sanal tepki var
    Başkan Dursun Özbek'in yenilediği yönetiminde Can Topsakal'ın olup olmayacağı da belirsizdi. Sezon başı Fatih Terim'in gelmemesi için "üst akıl" Mircea Lucescu projesini ortaya atan, İgor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından ise Fransız hocaları öneren Topsakal yeni yönetimde de yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'e soğuk bakan Topsakal'ın listede yer bulmasından rahatsız oldu.

    Liseden 11 kişi
    Galatasaray'daki meşhur liseli-lisesiz sohbeti bu seçimde de konuşulacak gibi... Dursun Özbek'in açıkladığı 15 kişilik listeden 11'i Galatasaray Lisesi mezunu.

    4. Terim döneminde 3. kez Özkan Olcay
    Aslan'da başkan Dursun Özbek'in hazırladığı yeni yönetim kurulu listesinde Özkan Olcay ismi göze çarpıyor. Olcay, 4. Fatih Terim döneminde 3. kez yöneticilik yapacak. 83 yaşındaki Olcay, yeni yönetimin en tecrübeli ismi. Dursun Özbek'in listesindeki en genç isim 25 yaşındaki Ozan Oral.

    Muhalefet yine ortada yok
    Sarı-kırmızılı taraftarlar daha adil bir seçim için muhalefetten başkan Dursun Özbek'e karşı güçlü bir isim çıkarmasını beklediler. Ancak Faruk Süren, , Ali Dürüst, Burak Elmas, Fatih Altaylı, Adnan Öztürk gibi sık sık mevcut yönetimi eleştiren isimlerin Galatasaray'ın bu zorlu döneminde ellerini taşın altına sokmamaları eleştirildi.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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