 Yeniler attı Aslan coştu – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Yeniler attı Aslan coştu

    Yeniler attı Aslan coştu
    'in ilk yarısını 37 golle bitiren Aslan'da skor yükünü yeni transferler çekti. 27 gole imza atan yenilerden Gomis 14 gol ile skor yükünde başı çekerken, Maicon da 5 kez fileleri havalandırdı. Feghouli 3, Belhanda 2, Ndiaye, Mariano ve Fernando ise 1'er gol kaydettiler.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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