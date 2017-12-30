 Torununu görmeye gitti – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Torununu görmeye gitti

    Torununu görmeye gitti
    Teknik direktör Fatih Terim de tatili fırsat bilerek ABD'de bulunan kızı Merve Çetin'in yanına gitti. Kızı ve torunu Yaman'la hasret giderecek olan tecrübeli çalıştırıcı, yılbaşına da burada girecek. Terim, transfer gelişmelerini ise telefonla takip edecek. Yönetime raporunu daha önce veren sarı-kırmızılı teknik adamın sol ayaklı bir bek ve kanat oyuncusu istediği öğrenildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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