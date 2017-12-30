 TEST: Hangi takımın hangi haberi en çok tıklandı? – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    TEST: Hangi takımın hangi haberi en çok tıklandı?

    TEST: Hangi takımın hangi haberi en çok tıklandı?

    Yılın en çok tıklanan haberini tahmin edebilir misiniz? Hangi takımın hangi haberinin okuyuculardan daha fazla ilgi gördüğünü bildiğinizi mi düşünüyorsunuz?

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:40
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