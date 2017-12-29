2017'de yeşil sahaların en güldüren anları
İşte 2017'de futbol sahalarında rastladığımız en güldüren anlar, sakarlıklar, hatalar, kaçan goller ve daha niceleri...
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