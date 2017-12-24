Yeni rota Dijks+Sidcley

Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması, gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi. Daha önce listebaşı olan Juventus'lu Kwadwo Asamoah'ın Terim'in daha hızlı atağa çıkan bir oyuncu istemesi üzerine ikinci plana düştüğü belirtiliyor. Ajax'tan Mitchell Dijks ve Atletico PR'den Sidcley'in de listeye eklendiği ifade edildi.