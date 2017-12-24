 Yeni rota Dijks+Sidcley – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yeni rota Dijks+Sidcley

    Yeni rota Dijks+Sidcley
    Fatih Terim'in 'sol bekimiz yok' açıklaması, gözleri bu mevkiye yapılacak transfere çevrildi. Daha önce listebaşı olan Juventus'lu Kwadwo Asamoah'ın Terim'in daha hızlı atağa çıkan bir oyuncu istemesi üzerine ikinci plana düştüğü belirtiliyor. Ajax'tan Mitchell Dijks ve Atletico PR'den Sidcley'in de listeye eklendiği ifade edildi.

    Sidcley
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni rota Dijks+Sidcley haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN