 Vuslat şöleni – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Vuslat şöleni

    Vuslat şöleni

    Göztepe maçının satışa çıkan tüm biletleri tükendi. Türk Telekom Stadı’nı pankartlarla süsleyen taraftarlar, Fatih Terim’i bu akşam tek tek tribünlere çağırıp, bağrına basacak

    Galatasaray'da vuslat (sevgiliye kavuşma) günü... Taraftarlar, ultrAslan önclüğünde 'yuvaya dönen' Fatih Terim'e bu akşam muhteşem bir karşılama yapacak. İmparator'un isminin yeni teknik adam olarak açıklanması ile birlikte ilk yarının son maçı olan Göztepe maçı kapalı gişe oldu. 52 bin 652 kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda kurallar gereği İzmir ekibine ayrılan 2 bin 600 bilet dışındaki tüm biletler satıldı. Bazı biletler karaborsaya düştü.

    TARAFTARI SELAMLAYACAK
    Statta bu akşam çok sayıda Fatih Terim pankartı yer alacak. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray'a döndüğünü açıkladığı 'Nerede kalmıştık' tweeti de pankart yapılarak tribünlere asılacak. Sarı-kırmızılılar maçtan önce Fatih Terim'i tek tek tribünlere çağırıp, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarıyla bağırlarına basacak. Terim'in de imza töreninde destekleri için özel olarak teşekkür ettiği taraftarları tüm tribünleri dolaşarak selamlaması bekleniyor.

    Savaş ÇORLU

    Teknik direktör olarak ilk kez 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, üst üste 4 yıl takımı şampiyon yaparak bir ilki başardı. UEFA Kupası'nı da kazanıp, tarihe geçti.

    Türk Telekom Stadı'nda bu akşam 50 bini aşkın seyirci ile Fenerbahçe derbisindeki rekorun kırılması bekleniyor.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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