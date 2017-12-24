Vuslat şöleni

'da vuslatgünü... Taraftarlar, ultrAslanönclüğünde'e bu akşam muhteşem bir karşılamayapacak. İmparator'un isminin yeni teknikadam olarak açıklanması ile birlikte ilk yarınınson maçı olan Göztepe maçı kapalıgişe oldu.kapasiteli Türk TelekomStadı'nda kurallar gereği İzmir ekibineayrılan 2 bin 600 bilet dışındaki tüm biletlersatıldı. Bazı biletlerbu akşam çok sayıdapankartı yer alacak. Tecrübeli teknik adamın,Galatasaray'a döndüğünü açıkladığıtweeti de pankart yapılaraktribünlere asılacak. Sarı-kırmızılılarmaçtan önce Fatih Terim'i tek tek tribünlereçağırıp,tezahüratlarıylabağırlarına basacak. Terim'in de imzatöreninde destekleri için özel olarak teşekkürettiği taraftarları tüm tribünleri dolaşarakselamlaması bekleniyor.direktör olarak ilk kez 1996'da Galatasaray'ın başına geçen, üst üste 4 yıl takımı şampiyon yaparak bir ilki başardı.'nı da kazanıp, tarihe geçti.Türk Telekom Stadı'nda bu akşam 50 bini aşkın seyirci ile Fenerbahçe derbisindeki rekorun kırılması bekleniyor.