Vuslat şöleni
Göztepe maçının satışa çıkan tüm biletleri tükendi. Türk Telekom Stadı’nı pankartlarla süsleyen taraftarlar, Fatih Terim’i bu akşam tek tek tribünlere çağırıp, bağrına basacak
TARAFTARI SELAMLAYACAK
Statta bu akşam çok sayıda Fatih Terim pankartı yer alacak. Tecrübeli teknik adamın, Galatasaray'a döndüğünü açıkladığı 'Nerede kalmıştık' tweeti de pankart yapılarak tribünlere asılacak. Sarı-kırmızılılar maçtan önce Fatih Terim'i tek tek tribünlere çağırıp, 'İmparator Fatih Terim' tezahüratlarıyla bağırlarına basacak. Terim'in de imza töreninde destekleri için özel olarak teşekkür ettiği taraftarları tüm tribünleri dolaşarak selamlaması bekleniyor.
Savaş ÇORLU
Teknik direktör olarak ilk kez 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, üst üste 4 yıl takımı şampiyon yaparak bir ilki başardı. UEFA Kupası'nı da kazanıp, tarihe geçti.
Türk Telekom Stadı'nda bu akşam 50 bini aşkın seyirci ile Fenerbahçe derbisindeki rekorun kırılması bekleniyor.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:49
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Güneş, Negredo'yu niye çıkardığını açıkladı
Toplam 11
Yorum
bjk smokie ;( çok net fikrim ; Q7 Negredo ve Lensin hakkını yiyo tek başına. pas atımıyo Negredo çıkıyo oyunda kalıyo Lens giremiyo. sırf zarar...........
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'Emrelerin kapışması'nda kazanan 'Mor' taraf!
Toplam 1
Yorum
seda su deportivo ayni bjk gibi ot kafa anlat söle anlamio celta daa iyi yuh be lacurunya
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Theofanis Gekas geri dönüyor!..
Toplam 1
Yorum
seda benim futbolcumdu algisi super acikti,sanirim teknik hocaliktada olur,ayni italyan hoca reali calistiran onun gibi adini unttum
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