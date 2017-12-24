 Dişi Aslan hükmen galip – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Dişi Aslan hükmen galip

    Dişi Aslan hükmen galip
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper igi'nde Adana ASKİ- G.Saray maçını, ev sahibi ekip bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmayınca sarı-kırmızılı takım hükmen 20-0 kazandı. Sonuçlar: Beşiktaş- Yakın Doğu Ü.: 66-82, İst. Ü.-Hatay BB.: 64-100, Bornova B.-Botaş: 51-98.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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