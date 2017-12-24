 Dinamo Kiev’in gözü Maicon’da – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Dinamo Kiev’in gözü Maicon’da

    Dinamo Kiev’in gözü Maicon’da
    Domagoj Vida'yı Beşiktaş'a kaptıran Dinamo Kiev'in gözünü Maicon'a diktiği iddia edildi. Ukrayna'nın Football-1 kanalı, Brezilyalı stoperin menajerinin Noel sonrası Kiev'e gelerek başkan Surkis ile görüşeceğini ileri sürdü. Galatasaray, Maicon için Sao Paulo'ya 7 milyon euro ödemişti. 29 yaşındaki yıldızın kontratı 2021'e kadar.

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:33
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