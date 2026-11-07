Bir devir bitti

Dünya futboluna damga vuran Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Neymar, 2026'da milli takım kariyerlerini sona erdirdi. Son olarak Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini sona erdirdiğini duyurarak Messi ve Neymar'ın ardından 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında milli takıma veda eden üçüncü yıldız oyuncu oldu. Ronaldo 41, Messi 39, Neymar ise 34 yaşında milli takımı bıraktı. 3 süper yıldız da kulüp takımlarındaki kariyerlerini sürdürüyor.

REKORTMEN YILDIZLAR

ABD'de Inter Miami'de oynayan Messi, 7 Ekim'de Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında son golünü de atarak milli takıma veda etti. Messi, 208 maçla Arjantin Milli Takımı'nda en çok forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. 21 yıl boyunca sahaya çıktığı 208 maçta milli takım formasıyla 126 gol attı ve 6 kupa kazandı. S.Arabistan ekibi Al Nassr'da oynayan Ronaldo, 234 maç ve attığı 146 golle, bir milli takım formasını en çok giyen ve milli takımda en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde tutuyor.

NEYMAR'IN SON KUPASI

Neymar, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16'da Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettikleri maçın ardından milli takıma veda etti. Brezilya'da Santos'ta oynayan 34 yaşındaki forvet, milli takımda 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Barcelona'dan 2017-18'de 222 milyon euro'ya Fransız devi PSG'ye transfer olan Neymar, tüm zamanların en pahalı transferi listesinin zirvesinde bulunuyor.

O BİR SEMBOL

Galler maçı kadrosunda yer almadığı için Portekiz Milli Takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'nun, Teknik Direktör Jorge Jesus'la arası açılmıştı. Jesus, milli takıma veda eden süper yıldızın bu kararını saygıyla kabul etmeleri gerektiğini söyledi ve Ronaldo'nun, Portekiz için hep bir sembol olacağını söyledi.

INFANTINO'DAN RONALDO'YA VEDA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Portekiz Milli Takımı'na veda eden Cristiano Ronaldo için mesaj yayımladı. Infantino, Ronaldo'nun olağanüstü bir yetenek olduğunu belirterek "Dünya genelindeki futbolseverlerin kalbine, Cristiano Ronaldo kadar dokunabilen çok az oyuncu olmuştur" dedi. Yıldız futbolcunun sonsuza dek futbol tarihinin bir parçası olarak kalacağını aktaran Infantino, "Tutkun, unutulmaz anların ve 'Selecao' formasını gururla taşıyarak güzel oyunumuza yaptığın muazzam katkılar için teşekkürler Cristiano" değerlendirmesinde bulundu.