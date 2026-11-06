CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol Como'dan dev zafer

Como'dan dev zafer

Barcelona efsanesi Fabregas’ın öğrencileri, Fransız ekibine gol yağdırdı. İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 06:50
Como'dan dev zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como, Fransa'da karşılaştı. Como, 10 golün atıldığı mücadelede 9-1'le şov yaptı. Como'da; Douvikas, 7, 32 ve 57'de attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer gollerini 40'ta Paz, 47'de Da Cunha, 54'te Kempf, 62'de Liberalli, 69'da Baturina ve 90+2'de Papaccioli kaydetti. Lens'in tek golü ise 65'te Aguilar'dan geldi. Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEKİZ FARK

1992'den bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle düzenlenen organizasyonda üçüncü kez bir maç sekiz farkla sonuçlandı. Daha önce Liverpool, 2007'de temsilcimiz Beşiktaş'ı, Real Madrid ise 2015'te Malmö'yü 8-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İspanyol ve Barcelona efsanesi Francesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlılar, ayrıca Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atan 2. takım oldu. Como, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükselirken, 4. sırada yer aldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da can sıkan gerçek!
G.Saray'a Sara müjdesi! Bonservisi...
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Emir Sarıgül 3'üncü kez ifade verdi! Özgür Özel'e atkı tepkisi Yeni Parti iddiası: Bağış yapmam için baskı yaptılar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın play-off turundaki rakiplerini açıkladılar!
Transferde olay yaratacak iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık Vincenzo Italiano: Üç puanı çöpe attık 01:56
Basit goller yedik! Basit goller yedik! 01:53
Çok yazık oldu! Çok yazık oldu! 01:52
Olaitan yetmedi Olaitan yetmedi 01:52
Duran’ı durduramadık Duran’ı durduramadık 01:52
Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe kazandı 01:47
Daha Eski
Italiano: Çok sinirliyim! Italiano: Çok sinirliyim! 01:37
Beşiktaş İskoçya'da kaybetti! Beşiktaş İskoçya'da kaybetti! 01:36
Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup! Trabzonspor sahasında Freiburg'a mağlup! 01:36
Italiano'yu delirten tablo! 5 yenilginin tamamı... Italiano'yu delirten tablo! 5 yenilginin tamamı... 01:36
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 01:36
İşte Konferans Ligi puan durumu! İşte Konferans Ligi puan durumu! 01:36