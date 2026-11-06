Como'dan dev zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como, Fransa'da karşılaştı. Como, 10 golün atıldığı mücadelede 9-1'le şov yaptı. Como'da; Douvikas, 7, 32 ve 57'de attığı gollerle hat-trick yaptı. İtalyan ekibinin diğer gollerini 40'ta Paz, 47'de Da Cunha, 54'te Kempf, 62'de Liberalli, 69'da Baturina ve 90+2'de Papaccioli kaydetti. Lens'in tek golü ise 65'te Aguilar'dan geldi. Como, Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı galibiyet rekoruna ortak oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEKİZ FARK

1992'den bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle düzenlenen organizasyonda üçüncü kez bir maç sekiz farkla sonuçlandı. Daha önce Liverpool, 2007'de temsilcimiz Beşiktaş'ı, Real Madrid ise 2015'te Malmö'yü 8-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İspanyol ve Barcelona efsanesi Francesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı mavi-beyazlılar, ayrıca Bayern Münih'in ardından bir Şampiyonlar Ligi maçında 9 gol atan 2. takım oldu. Como, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükselirken, 4. sırada yer aldı.