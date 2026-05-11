1. Amatör Küme Şampiyonu Reşadiye Termalspor!

Tokat 1. Amatör Lig Play Off Finalinde Reşadiye Termalspor, Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaştı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumunda oynanan ve çekişmeli geçen maçın ilk yarısını Reşadiye Termalspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Reşadiye Termal spor 1-0 skorla Şampiyon olup kupayı kazandı. Yeşilyurt Belediye Spor ile Reşadiye Termal Spor arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan final müsabakasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 2025 – 2026 yılı sezonu Şampiyonu olan Reşadiye Termalspor, BAL Ligi'ne yükselme mücadelesinde Turhalspor ile karşı karşıya gelecek.

