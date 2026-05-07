Niklas Süle kramponlarını astı

Ziraat Türkiye Kupası
Borussia Dortmund'un Alman futbolcusu Niklas Süle, yaşadığı fiziksel ve sakatlık sorunları nedeniyle 30 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 14:39
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen defans oyuncusu Niklas Süle, 30 yaşında futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu. Alman futbolcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, profesyonel futbol yolculuğumun sona erdiğini duyurmak zorundayım. Futbol benim için hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı; o benim hayatımdı, tutkumdu ve en büyük mücadelemdi. Sahadaki her an, her galibiyet, her mağlubiyet ve siz taraftarların desteği kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu yolda bana eşlik eden her takıma, takım arkadaşıma, antrenörlere ve taraftarlara minnettarım. Maalesef son yıllarda vücudum bana net sınırlar gösterdi ve birçok zor kararın ardından artık veda etme vakti geldi. Unutulmaz desteğiniz için teşekkür ederim. Futbol hayatımı terk etmiyor sadece oyun alanını terk ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Hoffenheim, Bayern Münih ve Borussia Dortmund formalarını giyen Süle, Almanya Milli Takımı ile de 42 maça çıktı.

