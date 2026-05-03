Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor!

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 26. haftasında oynanan maçta lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 geride kapatan Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ı yaptığı Shakhtar Donetsk, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile puan farkını 10'a çıkardı.

Ligde 4. sırada yer alan Dinamo Kiev, 47 puanda kaldı.