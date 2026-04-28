Ziraat Türkiye Kupası
Jose Mourinho için flaş iddia! Geri mi dönüyor?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 18:06
İspanyol devi Real Madrid'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezona Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünde başlayan Real Madrid, ocak ayında Alonso ile yollarını ayırmış ve yerine Alvaro Arbeloa geçmişti. Sezon bitimiyle birlikte Arbeloa'nın göreve devam etmesi beklenmeyen eflatun-beyazlılar için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. The Athletic'in haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Alvaro Arbeloa yerine getirmeyi en çok istediği Teknik Direktörün Jose Mourinho olduğu öne sürüldü. Haberde 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho'yu tekrardan kulübe geri getirme fikrinin en büyük destekçisinin Florentino Perez olduğu ancak kulüp içinde bazı diğer seslerin buna karşı çıktığı ayrıca belirtildi. Öte yandan Mourinho'nun Benfica ile Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunduğuna haberde dikkat çekilirken, sözleşmede ayrıca her 2 tarafın da mevcut sezonun son maçından sonraki 10 güne kadar sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan yaklaşık 3 milyon euroluk bir madde yer aldığı vurgulandı.

İŞTE O HABER

Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
AK Parti MYK sonrası dikkat çeken dış politika mesajları: Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli
