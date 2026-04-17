CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Turan: Bu maçı Ukrayna'daki tüm insanlara ithaf etmek istiyorum

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, AZ Alkmaar'ı eleyerek yarı finale yükseldikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turan, zaferi Ukrayna halkına armağan etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 10:40
UEFA Konferans Ligi çeyrek final 2. maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında 3-0 kazandığı maçın rövanşında AZ Alkmaar ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Arda Turan, yarı finale yükseldikleri maçın ardından zaferi Ukrayna halkına armağan etti. Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle AZ Alkmaar'a mücadeleleri için teşekkür etmek ve gelecek pazar oynayacakları Hollanda Kupası finalinde onlara başarılar dilemek istiyorum. Büyük bir potansiyele sahipler ve bu bizim için gerçekten çok değerli bir deneyim oldu. Onlara içtenlikle saygı duyuyorum. Maça gelirsek; bizim için oldukça duygusal bir karşılaşmaydı çünkü "AZ Alkmaar" gibi bir takıma karşı oynamak çok zordu. Taktik açıdan bakıldığında takımım gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Çok iyi pres yapan bir ekibe karşı oynamak hiç kolay değil. Bu maçı, her sabah umutla uyanan, en azından çocukların yarın patlama sesleri olmadan uyanmasını umut eden Ukrayna'daki tüm insanlara ithaf etmek istiyorum. 'Crystal Palace', Premier Lig temsilcisi, 'Fiorentina' ise Serie A temsilcisi. Aralık ayında Crystal Palace'ın stadında bulunmuştum ve o an benim için adeta bir hayaldi. Beni tanıyan pek çok kişi, arkadaşlarım, benimle dalga geçmişti. Ama bu akşam ben de onlara karşılık olarak şaka yapacağım. (Shakhtar'ın rakibi Crystal Palace oldu) Her iki takıma karşı oynamak da gerçekten çok zor. Ancak yarı finale geldiğinizde rakip seçme şansınız olmaz. Ben 'Atletico Madrid' oyuncusuyken; grup aşamasında Juventus, son 16 turunda Milan, çeyrek finalde Barcelona, yarı finalde Chelsea ve finalde Real Madrid ile karşılaştık. Bunların hepsini yaşadım. Çok zordu. Bu yüzden iki rakibin de bizim için oldukça zor olacağını biliyorum."

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
