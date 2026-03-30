Türkiye maçı öncesi Vedat Muriqi: Hepsi benim arkadaşım!

A Milli Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşmasında Kosova ile kozlarını paylaşacak. Bu hayati maç öncesi ev sahibi takımdan Vedat Muriqi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte daha öncesi ülkemizde de top koşturan yıldız ismin açıklamalarından öne çıkanlar...

Ben sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Romanya maçının ilk devresini seyrettim. İlk devrede 2 pozisyonu vardı Türkiye'nin. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var.